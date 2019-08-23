В Минске мужчина отправлял знакомым сообщения с ложными угрозами

Новости Беларуси. Сотрудниками ГУБОПиК установлен мужчина, который отправлял знакомым ложные угрозы.

По информации МВД Беларуси, минчанин получил сообщение с неизвестного номера, которое было написано на арабском и английском языках. В письме было сказано, что мужчине нужно взять в определенном месте пакет с самодельным взрывным устройством и оставить на одной из станций метро Минска. Если мужчина откажется выполнить задание, то его родственники пострадают. Если же он его выполнит, то получит 15 тысяч долларов США. Получатель сообщения обратился к правоохранителям.

Пока велись поиски злоумышленника, в метро были усилены меры безопасности. Позже выяснилось, что письмо с угрозами отправил 21-летний знакомый минчанина, который работает программистом. Мужчина отправил подобные сообщения еще трем своим знакомым. Причины данных действий предстоит выяснить специалистам.