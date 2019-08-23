Прямой эфир

Возбуждено уголовное дело об убийстве мужчины, чьё тело найдено в багажнике

23 августа 2019 09:24
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. По факту обнаружения в Глусском районе тела мужчины в багажнике возбуждено уголовное дело.

Как сообщает УСК по Могилёвской области, после обнаружения тела погибшего были задержаны двое мужчин и женщина, которые подозреваются в убийстве, совершённом группой лиц.

19 августа подозреваемые вместе 33-летним потерпевшим находились в доме в агрогородке Заволочицы, где распивали алкогольные напитки. В какой-то момент между фигурантами и мужчиной произошёл конфликт, а затем началась драка. В результате полученных травм потерпевший скончался.

Чтобы скрыть содеянное, подозреваемые поместили тело погибшего в багажник его же автомобиля. Ехавших фигурантов остановили сотрудники милиции. В крови у задержанных было более 3 промилле алкоголя.

Устанавливается роль каждого из фигурантов в совершённом преступлении.

Ранее стало известно, что в Глусском районе в багажнике машины было найдено тело.

Были задержаны трое подозреваемых – здесь подробности.

# Убийство # происшествия

Другие новости рубрики

Все новости
Сбежал из больницы и украл аккордеон. Необычное преступление в Брестской области
23 августа 2019 09:03

Сбежал из больницы и украл аккордеон. Необычное преступление в Брестской области

Заставлял сестру сниматься в порно. В Берестовицком районе задержали юношу
23 августа 2019 09:01

Заставлял сестру сниматься в порно. В Берестовицком районе задержали юношу

Труп в багажнике машины нашли в Глусском районе
23 августа 2019 08:55

Труп в багажнике машины нашли в Глусском районе