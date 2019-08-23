Возбуждено уголовное дело об убийстве мужчины, чьё тело найдено в багажнике

Новости Беларуси. По факту обнаружения в Глусском районе тела мужчины в багажнике возбуждено уголовное дело.

Как сообщает УСК по Могилёвской области, после обнаружения тела погибшего были задержаны двое мужчин и женщина, которые подозреваются в убийстве, совершённом группой лиц.

19 августа подозреваемые вместе 33-летним потерпевшим находились в доме в агрогородке Заволочицы, где распивали алкогольные напитки. В какой-то момент между фигурантами и мужчиной произошёл конфликт, а затем началась драка. В результате полученных травм потерпевший скончался.

Чтобы скрыть содеянное, подозреваемые поместили тело погибшего в багажник его же автомобиля. Ехавших фигурантов остановили сотрудники милиции. В крови у задержанных было более 3 промилле алкоголя.

Устанавливается роль каждого из фигурантов в совершённом преступлении.

Ранее стало известно, что в Глусском районе в багажнике машины было найдено тело.