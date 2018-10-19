30-летний минчанин угрожал взрывом. Мужчину задержали

Новости Беларуси. Задержан минчанин, который угрожал взорвать офис.
По информации ГУВД Мингорисполкома, утром девятнадцатого октября поступил звонок из офиса «Работа ТUТ BY», в котором сообщили, что один из подписчиков на рассылку уведомлений оскорбляет и угрожает взрывом.
На место прибыли СОГ Московского РУВД Минска и саперно-пиротехническая служба в/ч 5448 внутренних войск.
Взрывоопасных веществ не было обнаружено. Личность угрожавшего установили. Это – 30-летний мужчина, который ранее был судим за заведомо ложное сообщение об опасности.
По данному факту проводится проверка.
В конце сентября советское РУВД Минска оцепили и эвакуировали из-за подозрительных сумок (подробности здесь).