В Минске мужчина ночью проник в магазин и похитил выручку

Новости Беларуси. В Минске задержан мужчина, который ночью проник в магазин и похитил выручку.

По информации ГУВД Мингорисполкома, к правоохранителям обратился ИП, который сказал, что ночью неизвестный человек проник в магазин, похитил 122 рубля и жесткий диск.

На следующее утро владелец увидел, что украдены деньги и на полу магазина лежит пустая бутылка из-под пива.

Место происшествия было осмотрено. «Специалистом обнаружены следы рук, информация по которым незамедлительно проведена по базам АДИС в управлении ГКСЭ по г. Минску, где было установлено совпадение с лицом 1975 года рождения».

В этот же день мужчина был задержан.

Оказалось, что он просунул руку в вентиляционное отверстие и открыл окно. Через него мужчина попал в помещение, выпил пиво с прилавка, похитил выручку и жесткий диск с записями камер видеонаблюдения.

Мужчина ранее привлекался к уголовной ответственности за разбойное нападение и кражи. Он нигде не работает.

Проводится предварительное расследование по ч.1 ст. 205 УК Республики Беларусь (Кража).