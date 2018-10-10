В Логойском районе микроавтобус насмерть сбил 64-летнюю женщину

Новости Беларуси. Под колесами микроавтобуса в Логойском районе погибла женщина.

По информации УГАИ УВД Минского облисполкома, авария произошла вечером девятого октября. За рулем Renault находился 26-летний житель Минска.

Проезжую часть у нерегулируемого пешеходного перехода пересекала 64-летняя женщина. Водитель транспортного средства совершил наезд на пешехода.

Женщина скончалась на месте происшествия. Световозвращающими элементами погибшая не была обозначена.

Водитель микроавтобуса был трезв, пристегнут ремнями безопасности, техосмотр был пройден.

Возбуждено уголовное дело.