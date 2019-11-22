В Минске мотоциклист пытался скрыться от ГАИ и получил крупный штраф

Новости Беларуси. Правоохранители установили личность мотоциклиста, который скрылся после погони в Минске 2 ноября.

Как сообщает МВД Беларуси, инцидент случился около 3:40 ночи. В районе улицы Немига инспекторы ГАИ обратили внимание на мотоцикл Suzuki без регистрационного знака. Милиционеры включили маячки и потребовали водителя остановиться.

Вместо этого мотоциклист попытался скрыться. Во время преследования он пересекал двойную сплошную и игнорировал запрещающий сигнал светофора. В итоге мотоцикл упал на газон, но водитель бросил транспортное средство и сбежал.

Личность нарушителя установлена, им оказался 24-летний местный житель, он был задержан у себя дома. Ранее мужчина уже не раз привлекался к административной ответственности за вождение без прав.

По совокупности правонарушений мотоциклисту назначен штраф в размере примерно 1 500 рублей. Также молодому человеку запрещено заниматься деятельностью, связанной с вождением.

Осенью 2019 года в Гомеле нетрезвый бесправник на Citroen пытался скрыться от экипажа ГАИ.