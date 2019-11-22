В Брестской области в авариях за сутки погибли два пешехода

На 14 км Audi сбила 62-летнюю женщину, которая переходила дорогу на обозначенном перекрёстке. Пешеход получила несовместимые с жизнью травмы.

Как сообщает ГАИ УВД Брестского облисполкома, первое ДТП случилось рядом с деревней Дарево-Чиж Ляховичского района примерно в полшестого вечера. 22-летний водитель Audi 80 двигался по трассе Р4.

Новости Беларуси. 21 ноября в Брестской области за сутки в авариях погибли два пешехода.

Вторая авария произошла около девяти вечера в Пружанском районе. 34-летний водитель Volvo FH с полуприцепом ехал по трассе Р85. На 66 км фура сбила 53-летнего мужчину, который шёл по проезжей части навстречу машине. Гражданин погиб на месте.

В обоих случаях водители были трезвыми, а пешеходы не были обозначены фликерами.

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