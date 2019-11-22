Прямой эфир

На пожаре в Светлогорске пострадали двое маленьких детей

22 ноября 2019 10:16
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В Светлогорске двое детей пострадали на пожаре.  

По информации МЧС, происшествие случилось утром 21 ноября в в микрорайоне «Октябрьский». О возгорании спасателям сообщили работники электросетей.  

Было установлено, что из окна одной из квартир идет дым. Когда спасатели поднялись в квартиру, то внутри нее оказалась хозяйка с двумя малолетними сыновьями. В помещении был дым.  

Дети были вынесены из квартиры и переданы медикам.  

На пожаре в Светлогорске пострадали двое маленьких детей-1

Фото: МЧС

Пострадавших доставили в больницу с предварительными диагнозами «отравление продуктами горения, ожоги».  

Предположительно, что события развивались так: женщина обнаружила очаг возгорания, ликвидировала огонь самостоятельно при помощи подручных средств, но из задымленного помещения детей не вывела.   

Огонь повредил вещи и имущество в квартире. Устанавливается причина случившегося. Одна из рассматриваемых версий – неосторожное обращение с огнем со стороны детей.   

В середине ноября на пожаре в Витебске подразделения МЧС спасли мужчину (читать далее).  

# Пожар # происшествия

Другие новости рубрики

Все новости
В Жлобине завершено расследование дела о похищении 7-летней девочки с детской площадки
22 ноября 2019 10:05

В Жлобине завершено расследование дела о похищении 7-летней девочки с детской площадки

В Волковыске на мужчину в его доме напали три человека в масках
22 ноября 2019 09:48

В Волковыске на мужчину в его доме напали три человека в масках

В Молодечно в ТЦ произошёл пожар. Эвакуированы 80 человек
22 ноября 2019 09:00

В Молодечно в ТЦ произошёл пожар. Эвакуированы 80 человек