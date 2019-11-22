На пожаре в Светлогорске пострадали двое маленьких детей

Новости Беларуси. В Светлогорске двое детей пострадали на пожаре.
По информации МЧС, происшествие случилось утром 21 ноября в в микрорайоне «Октябрьский». О возгорании спасателям сообщили работники электросетей.
Было установлено, что из окна одной из квартир идет дым. Когда спасатели поднялись в квартиру, то внутри нее оказалась хозяйка с двумя малолетними сыновьями. В помещении был дым.
Дети были вынесены из квартиры и переданы медикам.
Пострадавших доставили в больницу с предварительными диагнозами «отравление продуктами горения, ожоги».
Предположительно, что события развивались так: женщина обнаружила очаг возгорания, ликвидировала огонь самостоятельно при помощи подручных средств, но из задымленного помещения детей не вывела.
Огонь повредил вещи и имущество в квартире. Устанавливается причина случившегося. Одна из рассматриваемых версий – неосторожное обращение с огнем со стороны детей.
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