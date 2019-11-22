На пожаре в Светлогорске пострадали двое маленьких детей

Новости Беларуси. В Светлогорске двое детей пострадали на пожаре.

По информации МЧС, происшествие случилось утром 21 ноября в в микрорайоне «Октябрьский». О возгорании спасателям сообщили работники электросетей.

Было установлено, что из окна одной из квартир идет дым. Когда спасатели поднялись в квартиру, то внутри нее оказалась хозяйка с двумя малолетними сыновьями. В помещении был дым.

Дети были вынесены из квартиры и переданы медикам.