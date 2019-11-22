Мужчина пытался вывезти трёх белорусок в Россию для занятия проституцией

Новости Беларуси. Пресечен канал вывоза трех девушек из Могилева в Россию для занятия проституцией.

По информации МВД, 41-летний гражданин Казахстана, находясь на территории РФ, искал потенциальных жертв в соцсетях. Мужчина списывался с девушками, обещал им заманчивые условия для занятия проституцией – благоустроенную квартиру, охрану, безопасность и заработок 3000 долларов в месяц (50% из них – сутенеру). Разумеется, эти условия совершенно не соответствовали действительности.

Когда потенциальные жертвы были найдены, мужчина приехал в Могилев. Об этом уже знали оперативники.

Мужчина был задержан 21 ноября на автовокзале при посадке в маршрутку. Он планировал вывезти девушек в Минск, а затем полететь в Москву – билеты были куплены заранее.

Могилевским межрайонным отделом СК возбуждено уголовное дело за организацию занятия проституцией.