В Минске молодые люди, проезжая на автомобиле мимо остановки общественного транспорта, бросали петарды под ноги людям

Новости Беларуси. Фейерверк из петард под ноги прохожим. В сети Интернет появилось видео, на котором молодые люди бросают из проезжающего авто зажженные петарды в людей на остановках общественного транспорта, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Кто и когда сделал это видео, пока сложно сказать. Однако такой поступок возмутил большинство пользователей.
Александра Попова, официальный представитель ГУВД Мингорисполкома:
В настоящее время по данному факту проводится проверка, устанавливаются лица, причастные к данным действиям. В последующем их действия будут квалифицированы, и будет принято соответствующее решение.
В милицию, с заявлениями на хулиганов пока никто не обращался. Тем не менее, молодых людей может ожидать не только административная, но и уголовная ответственность.