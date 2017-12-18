В Минске молодые люди, проезжая на автомобиле мимо остановки общественного транспорта, бросали петарды под ноги людям

Новости Беларуси. Фейерверк из петард под ноги прохожим. В сети Интернет появилось видео, на котором молодые люди бросают из проезжающего авто зажженные петарды в людей на остановках общественного транспорта, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Кто и когда сделал это видео, пока сложно сказать. Однако такой поступок возмутил большинство пользователей.

Александра Попова, официальный представитель ГУВД Мингорисполкома:

В настоящее время по данному факту проводится проверка, устанавливаются лица, причастные к данным действиям. В последующем их действия будут квалифицированы, и будет принято соответствующее решение.