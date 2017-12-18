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В Минске молодые люди, проезжая на автомобиле мимо остановки общественного транспорта, бросали петарды под ноги людям

18 декабря 2017 17:13
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Новости Беларуси. Фейерверк из петард под ноги прохожим. В сети Интернет появилось видео, на котором молодые люди бросают из проезжающего авто зажженные петарды в людей на остановках общественного транспорта, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В Минске молодые люди, проезжая на автомобиле мимо остановки общественного транспорта, бросали петарды под ноги людям-1

Кто и когда сделал это видео, пока сложно сказать. Однако такой поступок возмутил большинство пользователей. 

В Минске молодые люди, проезжая на автомобиле мимо остановки общественного транспорта, бросали петарды под ноги людям-3

Александра Попова, официальный представитель ГУВД Мингорисполкома: 
В настоящее время по данному факту проводится проверка, устанавливаются лица, причастные к данным действиям. В последующем их действия будут квалифицированы, и будет принято соответствующее решение. 

В Минске молодые люди, проезжая на автомобиле мимо остановки общественного транспорта, бросали петарды под ноги людям-5

В милицию, с заявлениями на хулиганов пока никто не обращался. Тем не менее, молодых людей может ожидать не только административная, но и уголовная ответственность. 

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# происшествия # Фотофакт # Александра Попова # Пиротехника

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