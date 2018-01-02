Зажёг и прославился: парень, бросавший из авто петарды в людей на остановках, оштрафован на 460 рублей

В программе «Добро пожаловаться» рассказываем об опасных развлечениях, и как городские службы МЧС и ГУВД проводят рейды по выявлению нелегальных торговцев опасной пиротехникой.

Две недели назад в сети Интернет появилось видео, на котором молодые люди бросают из проезжающего авто зажженные петарды в людей на остановках общественного транспорта. Одному из шутников суд вскоре назначил наказание – 460 рублей штрафа.

Каждый год мрачная статистика несчастных случав пополняется новыми историями, наполненными болью и кровью.



А потому меры к продавцам контрабанды – самые жёсткие.

Татьяна Обозная, официальный представитель Центрального РУВД г. Минска:

Сотрудниками РУВД на проведении рейдовых мероприятий на одном из рынков был задержан 46-летний минчанин, который реализовывал пиротехническую продукцию без соответствующих документов. В ходе проверки было установлено, что молодой мужчина не является индивидуальным предпринимателем. Кроме того, он осуществлял реализацию пиротехнической продукции не с торговой точки, а непосредственно из коробок. Сотрудниками было изъято более 33 тысяч единиц пиротехнических изделий, на которые мужчина не смог предоставить документы.

Будет решаться вопрос о привлечении мужчины к административной ответственности за незаконную предпринимательскую деятельность. В таком случае ему будет грозить штраф до 50 базовых величин.

В Минском городском управлении МЧС напоминают: запрещается бросать пиротехнические изделия, ударять по ним, тянуть за огнепроводный шнур, переносить пиротехнику в карманах, под одеждой, хранить без упаковки, изменять их конструкцию и оставлять без присмотра.

Продавец магазина пиротехнических изделий:

Кто-то берет петарды, кто-то берет салюты. Все зависит от бюджета. Люди могут брать несколько салютов семьями, и тратят немалые суммы. Мы всем рассказываем, как правильно пользоваться салютом, все инструкции на русском языке. Хранятся у нас все изделия в специализированных шкафах – железных, несгораемых.

Запускать полюбившиеся нам так называемые китайские небесные фонарики специалисты рекомендует только вне населенных пунктов и как можно дальше от лесных массивов на открытой площадке.

Дарина Гулюта, юрист: Продажа петард, салютов и другой пиротехники детям младше 15 лет категорически запрещена. Если Вы покупаете салют, требуйте на данный товар документы и обязательно посмотрите, чтобы упаковка была целостной. За подрыв покоя окружающих, «стрельбу» в общественных местах, можно получить крупный штраф или даже арест до 15 суток за мелкое хулиганство.