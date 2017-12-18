На трассе Слобода-Новосады под колёсами грузовика погиб 53-летний мужчина

Новости Беларуси. ДТП со смертельным исходом на трассе Слобода-Новосады. Сегодня утром под колесами грузовика оказался 53-летний мужчина, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Новости Беларуси. ДТП со смертельным исходом на трассе Слобода-Новосады. Сегодня утром под колесами грузовика оказался 53-летний мужчина, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Как установили правоохранители, пешеход двигался вдоль проезжей части. В его отношении назначена судебно-медицинская экспертиза. Решается вопрос и о проведении детального осмотра технического состояния грузовика на предмет выявления возможных неисправностей. Возбуждено уголовное дело.