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На трассе Слобода-Новосады под колёсами грузовика погиб 53-летний мужчина

18 декабря 2017 15:15
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Новости Беларуси. ДТП со смертельным исходом на трассе Слобода-Новосады. Сегодня утром под колесами грузовика оказался 53-летний мужчина, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

На трассе Слобода-Новосады под колёсами грузовика погиб 53-летний мужчина-1

Как установили правоохранители, пешеход двигался вдоль проезжей части. В его отношении назначена судебно-медицинская экспертиза. Решается вопрос и о проведении детального осмотра технического состояния грузовика на предмет выявления возможных неисправностей. Возбуждено уголовное дело.

На трассе Слобода-Новосады под колёсами грузовика погиб 53-летний мужчина-3

# происшествия # Авария в Минской области # Фотофакт

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