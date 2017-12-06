В Минске милиционер спас угрожавшего выпрыгнуть из окна пенсионера

Новости Беларуси. В Минске участковый спас пенсионера, который угрожал броситься из окна.

По информации ГУВД Мингорисполкома, 80-летний мужчина заперся в своей квартире и начал вести себя неадекватно – у него произошел нервный срыв.

Пенсионер заблокировал вход в свою квартиру, бросал металлические предметы в дверь, выбрасывал инструменты и стеклянные банки в окно. Мужчина также угрожал выпрыгнуть из окна следом.

Участковый инспектор Иван Генералов, который прибыл на место инцидента, вызвал медиков и МЧС. Они смогли попасть в квартиру, когда пенсионер уже находился на балконе и пытался выпрыгнуть. Сотрудник правоохранительных органов остановил пожилого человека и передал его работникам скорой помощи.

Летом 2017 года корреспондент СТВ спас мужчину от самоубийства в Могилеве.