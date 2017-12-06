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Сбивший в Минске 11-летнюю девочку грузовик прошел техосмотр в 2015 году

06 декабря 2017 08:39
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Новости Беларуси. Стали известны подробности жуткого ДТП возле ТЦ «Замок», в котором грузовик врезался в толпу людей.

По информации СК, автомобиль не прошел техосмотр. Последний раз диагностика транспортного средства проводилась два года назад – в 2015 году. По словам следователей, водитель был оштрафован из-за этого в августе нынешнего года.

За рулем грузовика находился 55-летний мужчина. Его задержали и применили меру пресечения в виде заключения под стражу.

Задержан водитель. Исследуются тормоза грузовика. (подробности здесь)

Сбивший в Минске 11-летнюю девочку грузовик прошел техосмотр в 2015 году-1

Возбуждено уголовное дело.

Следователи устанавливают обстоятельства трагедии. Продолжается расследование.

Сбивший в Минске 11-летнюю девочку грузовик прошел техосмотр в 2015 году-4

Фото: СК

Напомним, 2 декабря на проспекте Победителей в Минске грузовик наехал на людей. На месте страшной аварии погибла 11-летняя девочка. Ее брат и трое взрослых госпитализированы.

# происшествия # Авария в Минске # Фотофакт

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