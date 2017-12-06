Сбивший в Минске 11-летнюю девочку грузовик прошел техосмотр в 2015 году

Новости Беларуси. Стали известны подробности жуткого ДТП возле ТЦ «Замок», в котором грузовик врезался в толпу людей.

По информации СК, автомобиль не прошел техосмотр. Последний раз диагностика транспортного средства проводилась два года назад – в 2015 году. По словам следователей, водитель был оштрафован из-за этого в августе нынешнего года.

За рулем грузовика находился 55-летний мужчина. Его задержали и применили меру пресечения в виде заключения под стражу.