В Бресте водитель перепутал мили с километрами и превысил скорость на 103 км/ч

Новости Беларуси. В Бресте водитель превысил скорость более, чем на 100 километров в час.

По информации УГАИ УВД Брестского облисполкома, 4 декабря ночью сотрудники ГАИ зафиксировали Mercedes, который превысил скорость на 103 километра в час.

За рулем транспортного средства оказался 32-летний местный житель. На него не раз заводили административные процессы в части ПДД. После нынешнего инцидента к ним добавился еще один.

Брестчанина на год лишили права водить транспортное средство.

По словам мужчины, он перепутал единицы измерения скорости – вместо километров спидометр показывал мили в час.