В Минске микроавтобус сбил мужчину, который переходил дорогу вне пешеходного перехода

Новости Беларуси. Утром 2 июня в Минске микроавтобус сбил пешехода, который переходил дорогу в запрещённом месте.

Как сообщает УГАИ ГУВД Мингорисполкома, водитель Ford двигался по улице Свердлова в сторону улицы Бобруйской. Рядом с домом № 15 по улице Свердлова автомобиль сбил 45-летнего пешехода, который пересекал дорогу в неположенном месте.

Мужчина получил травмы и был доставлен в медучреждение. Предварительно, у пациента перелом голени. К месту аварии выезжали сотрудники ГАИ, представитель СК и специалист УГКСЭ по Минску. Выясняются все детали случившегося.

На прошлой неделе в Молодечно в ДТП пострадала несовершеннолетняя.