Прямой эфир

В Минске микроавтобус сбил мужчину, который переходил дорогу вне пешеходного перехода

02 июня 2020 06:27
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Утром 2 июня в Минске микроавтобус сбил пешехода, который переходил дорогу в запрещённом месте.

Как сообщает УГАИ ГУВД Мингорисполкома, водитель Ford двигался по улице Свердлова в сторону улицы Бобруйской. Рядом с домом № 15 по улице Свердлова автомобиль сбил 45-летнего пешехода, который пересекал дорогу в неположенном месте.

Мужчина получил травмы и был доставлен в медучреждение. Предварительно, у пациента перелом голени. К месту аварии выезжали сотрудники ГАИ, представитель СК и специалист УГКСЭ по Минску. Выясняются все детали случившегося. 

На прошлой неделе в Молодечно в ДТП пострадала несовершеннолетняя.

Машина сбила девочку на пешеходном переходе – подробнее здесь

# Авария в Минске # происшествия

Другие новости рубрики

Все новости
В Минске задержали пьяного таксиста. Очевидец ехал за ним и сообщал координаты ГАИ
01 июня 2020 18:48

В Минске задержали пьяного таксиста. Очевидец ехал за ним и сообщал координаты ГАИ

В Минске горела квартира, сотрудники МЧС спасли 95-летнюю хозяйку
01 июня 2020 13:51

В Минске горела квартира, сотрудники МЧС спасли 95-летнюю хозяйку

В Минском районе две девочки выпали из окна недостроенного дома
01 июня 2020 13:35

В Минском районе две девочки выпали из окна недостроенного дома