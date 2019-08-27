Хотел сделать жене подарок: минчанин украл собаку, оставленную около магазина

Новости Беларуси. Минчанин решил подарить жене на день рождения чужую собаку, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. 51-летнему мужчине приглянулся ярко-рыжий померанский шпиц, оставленный хозяйкой у магазина.

Пока женщина была занята покупками, проходивший мимо мужчина прихватил собаку с собой в качестве сюрприза супруге. Хозяйка собаки, обнаружив пропажу, обратилась в милицию. Оперативники с помощью камер видеонаблюдения быстро нашли похитителя. А шпица нашли в квартире у злоумышленника и вернули владелице.