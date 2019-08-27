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Хотел сделать жене подарок: минчанин украл собаку, оставленную около магазина

27 августа 2019 20:24
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Новости Беларуси. Минчанин решил подарить жене на день рождения чужую собаку, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. 51-летнему мужчине приглянулся ярко-рыжий померанский шпиц, оставленный хозяйкой у магазина.

Пока женщина была занята покупками, проходивший мимо мужчина прихватил собаку с собой в качестве сюрприза супруге. Хозяйка собаки, обнаружив пропажу, обратилась в милицию. Оперативники с помощью камер видеонаблюдения быстро нашли похитителя. А шпица нашли в квартире у злоумышленника и вернули владелице.

Хотел сделать жене подарок: минчанин украл собаку, оставленную около магазина-1

Хотел сделать жене подарок: минчанин украл собаку, оставленную около магазина-3

# Кража # происшествия # Фотофакт

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