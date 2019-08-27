Глубина обвала – почти полметра: на улице Варвашени провалился асфальт

Новости Беларуси. На Варвашени провалился асфальт. Произошло это на остановке общественного транспорта, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Неделю назад здесь ремонтировали покрытие.

Советуем быть внимательнее: глубина обвала – почти полметра. К тому же, внутри яма довольно широкая, а значит, асфальт может разрушаться дальше.

Сейчас место происшествия обозначено. Дорожники приступят к восстановлению покрытия.