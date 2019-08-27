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Глубина обвала – почти полметра: на улице Варвашени провалился асфальт

27 августа 2019 20:17
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Новости Беларуси. На Варвашени провалился асфальт. Произошло это на остановке общественного транспорта, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Неделю назад здесь ремонтировали покрытие.

Глубина обвала – почти полметра: на улице Варвашени провалился асфальт-1

Советуем быть внимательнее: глубина обвала – почти полметра. К тому же, внутри яма довольно широкая, а значит, асфальт может разрушаться дальше.

Сейчас место происшествия обозначено. Дорожники приступят к восстановлению покрытия.

Глубина обвала – почти полметра: на улице Варвашени провалился асфальт-4

Глубина обвала – почти полметра: на улице Варвашени провалился асфальт-6

# Проблемы ЖКХ, ЖРЭО, ЖЭС # происшествия # Фотофакт

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