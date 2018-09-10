В Минске Mercedes-Benz переехал лежавшего на стоянке ТЦ мужчину

Новости Беларуси. Днём 9 сентября в Минске на территории гостевой стоянки ТРЦ «Экспобел» возле гипермаркета «Бигз» произошло ДТП.
Как сообщает УГАИ УВД Минского облисполкома, 47-летний минчанин лежал на проезжей части. В определённый момент на него был совершён наезд автомобилем Mercedes-Benz GL 350 под управлением 38-летнего жителя столицы.
Пострадавший получил различные травмы, его доставили в медучреждение. Водитель машины с места ДТП скрылся, однако был установлен в ходе оперативно-разыскных мероприятий.
Согласно предварительным сведениям, оба человека были в состоянии алкогольного опьянения. Водитель сказал, что употреблял спиртные напитки уже после аварии. Эта информация и обстоятельства происшествия проверяются.
Летом 2018 года в Витебске грузовик врезался в аттракцион.
Водитель автомобиля отошёл по делам, а транспортное средство покатилось (здесь подробнее).