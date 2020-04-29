В Минске мальчик застрял в водопроводной трубе. Пришлось вызывать МЧС

Новости Беларуси. Минские спасатели помогли ребенку, застрявшему в трубе, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. Минские спасатели помогли ребенку, застрявшему в трубе, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
На линию 101 позвонила взволнованная мама и сообщила, что ее сын не может самостоятельно выбраться из водопроводной трубы на стройплощадке. Все происходило на улице Толстого, где сейчас идут работы по замене сетей.
Прибывшие на место спасатели оперативно справились с проблемой. Мальчик не пострадал.