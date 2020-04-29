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В Минске мальчик застрял в водопроводной трубе. Пришлось вызывать МЧС

29 апреля 2020 13:51
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Новости Беларуси. Минские спасатели помогли ребенку, застрявшему в трубе, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В Минске мальчик застрял в водопроводной трубе. Пришлось вызывать МЧС-1

В Минске мальчик застрял в водопроводной трубе. Пришлось вызывать МЧС-3

На линию 101 позвонила взволнованная мама и сообщила, что ее сын не может самостоятельно выбраться из водопроводной трубы на стройплощадке. Все происходило на улице Толстого, где сейчас идут работы по замене сетей.

В Минске мальчик застрял в водопроводной трубе. Пришлось вызывать МЧС-6

В Минске мальчик застрял в водопроводной трубе. Пришлось вызывать МЧС-8

Прибывшие на место спасатели оперативно справились с проблемой. Мальчик не пострадал.

# Несчастный случай # происшествия # Фотофакт

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