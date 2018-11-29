Во время пожара на Короля в квартире находилась пожилая женщина

Новости Беларуси. Черный столб дыма поднялся утром 29 ноября в районе станции метро «Фрунзенская», сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В одном из домов на улице Короля загорелась двухкомнатная квартира. Пожар начался на кухне, спасатели вовремя успели его потушить.