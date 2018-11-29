Прямой эфир

Во время пожара на Короля в квартире находилась пожилая женщина

29 ноября 2018 19:57
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Черный столб дыма поднялся утром 29 ноября в районе станции метро «Фрунзенская», сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Во время пожара на Короля в квартире находилась пожилая женщина-1

В одном из домов на улице Короля загорелась двухкомнатная квартира. Пожар начался на кухне, спасатели вовремя успели его потушить.

Во время пожара на Короля в квартире находилась пожилая женщина-4

На момент происшествия в квартире находилась хозяйка – пожилая женщина. Никто не пострадал. А вот что конкретно загорелось, пока выясняется.

# Пожар в Минске # происшествия # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Отопительный котёл разорвался на ферме в Островецком районе
29 ноября 2018 14:19

Отопительный котёл разорвался на ферме в Островецком районе

Найдены ушедшие из Новогрудской школы-интерната подростки
29 ноября 2018 13:53

Найдены ушедшие из Новогрудской школы-интерната подростки

Комиссия по ЧС приостановила работу школы в Осиповичах
29 ноября 2018 10:58

Комиссия по ЧС приостановила работу школы в Осиповичах