Во время пожара на Короля в квартире находилась пожилая женщина

Новости Беларуси. Черный столб дыма поднялся утром 29 ноября в районе станции метро «Фрунзенская», сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. Черный столб дыма поднялся утром 29 ноября в районе станции метро «Фрунзенская», сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
В одном из домов на улице Короля загорелась двухкомнатная квартира. Пожар начался на кухне, спасатели вовремя успели его потушить.
На момент происшествия в квартире находилась хозяйка – пожилая женщина. Никто не пострадал. А вот что конкретно загорелось, пока выясняется.