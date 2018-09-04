3 года условно и лишение прав на 5 лет: вынесен приговор минчанке, попавшей в ДТП со своими детьми

Новости Беларуси. Три года условно. Такой приговор вынес Вилейский суд минчанке, которая попала в ДТП со своими детьми, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Женщина во время движения пыталась подключить мобильный телефон к зарядке, автомобиль занесло, он съехал в кювет и врезался в дерево. В результате трехлетний мальчик погиб, старший 10-летний сын получил травмы различной степени тяжести.