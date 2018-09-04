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3 года условно и лишение прав на 5 лет: вынесен приговор минчанке, попавшей в ДТП со своими детьми

04 сентября 2018 15:32
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Новости Беларуси. Три года условно. Такой приговор вынес Вилейский суд минчанке, которая попала в ДТП со своими детьми, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

3 года условно и лишение прав на 5 лет: вынесен приговор минчанке, попавшей в ДТП со своими детьми-1

Женщина во время движения пыталась подключить мобильный телефон к зарядке, автомобиль занесло, он съехал в кювет и врезался в дерево. В результате трехлетний мальчик погиб, старший 10-летний сын получил травмы различной степени тяжести.

3 года условно и лишение прав на 5 лет: вынесен приговор минчанке, попавшей в ДТП со своими детьми-4

Суд назначил обвиняемой три года условно и лишение права на управление транспортным средством сроком на 5 лет.

3 года условно и лишение прав на 5 лет: вынесен приговор минчанке, попавшей в ДТП со своими детьми-7

3 года условно и лишение прав на 5 лет: вынесен приговор минчанке, попавшей в ДТП со своими детьми-9

3 года условно и лишение прав на 5 лет: вынесен приговор минчанке, попавшей в ДТП со своими детьми-11

# Авария в Минской области # происшествия # Фотофакт

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