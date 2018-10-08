Опубликовано видео задержания группы сутенёров в Гомельской области

Новости Беларуси. На прошлой неделе правоохранители перекрыли два не связанных между собой канала вывоза гомельчанок в другие страны для сексуальной эксплуатации.

Как сообщает УВД Гомельского облисполкома, в начале сентября 40-летний безработный житель Сокола Вологодской области приехал в Гомель, чтобы найти девушек для их сексуальной эксплуатации в России. В итоге две гомельчанки согласились.

Гражданок планировалось вывезти из страны 2 октября, но в Добрушском районе на белорусско-российской границе машина была задержана.

Ещё одно задержание произошло 5 октября в деревне Головинцы Гомельского района, где был остановлен автомобиль с российскими номерами. За рулём находился 25-летний россиянин. В транспортном средстве также находились безработные 26-летний и 29-летний жители Новозыбкова Брянской области.

По предварительным данным, злоумышленники работали на территории Гомельской области с июля 2018 года. Фигуранты предлагали девушкам высокооплачиваемую работу в престижных отелях и секс-эскорте.

Организаторы каналов вывоза задержаны. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 171 УК РБ. Подозреваемым грозит лишение свободы от 5 до 10 лет.

Летом 2018 года в Минске была задержана белоруска, которая вывозила соотечественниц в Турцию для занятия проституцией.