В Минске Jaguar под управлением бесправника врезался в столб и загорелся

Новости Беларуси. 25 мая примерно в полвторого ночи в Минске иномарка наехала на осветительную мачту и загорелась.

Как сообщает УГАИ ГУВД Мингорисполкома, 30-летний водитель Jaguar двигался по МКАД в направлении Логойского тракта. В какой-то момент водитель не удержал автомобиль на проезжей части, и он врезался в столб. Затем машина загорелась.

Водитель госпитализирован, он ехал один. К месту аварии выезжали сотрудники ГАИ и МЧС, ведётся проверка.

Установлено, что у находившегося за рулём мужчины нет водительского удостоверения. Гражданин не раз привлекался к ответственности за вождение без прав и в нетрезвом состоянии, а также за превышение скоростного режима.

На прошлой неделе в Могилёве Audi врезалась в опору освещения.