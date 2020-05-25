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В Минске Jaguar под управлением бесправника врезался в столб и загорелся

25 мая 2020 06:25
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Новости Беларуси. 25 мая примерно в полвторого ночи в Минске иномарка наехала на осветительную мачту и загорелась. 

Как сообщает УГАИ ГУВД Мингорисполкома, 30-летний водитель Jaguar двигался по МКАД в направлении Логойского тракта. В какой-то момент водитель не удержал автомобиль на проезжей части, и он врезался в столб. Затем машина загорелась. 

Водитель госпитализирован, он ехал один. К месту аварии выезжали сотрудники ГАИ и МЧС, ведётся проверка. 

Установлено, что у находившегося за рулём мужчины нет водительского удостоверения. Гражданин не раз привлекался к ответственности за вождение без прав и в нетрезвом состоянии, а также за превышение скоростного режима. 

На прошлой неделе в Могилёве Audi врезалась в опору освещения.

Два человека пострадали – подробнее здесь

# Авария в Минске # происшествия

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