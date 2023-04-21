«Увидела объявление о выгодной работе». Курьер телефонных мошенников забрала у пенсионерок около 30 тысяч рублей

Новости Беларуси. Взяли с поличным. В Гомельской области задержали курьера телефонных мошенников. 31-летняя жительница Ветковского района обманывала доверчивых пенсионеров и забирала у них крупные суммы денег якобы для оказания помощи близким родственникам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. После чего средства делились между участниками преступной группы.

Правоохранителям удалось перехватить аферистку, когда она возвращалась с очередного «задания». Обнаруженную при ней наличность изъяли. Всего жертвами мошенников стали четыре пожилые женщины из Гомеля и агрогородка Терешковичи.