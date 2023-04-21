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«Увидела объявление о выгодной работе». Курьер телефонных мошенников забрала у пенсионерок около 30 тысяч рублей

21 апреля 2023 10:32
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Новости Беларуси. Взяли с поличным. В Гомельской области задержали курьера телефонных мошенников. 31-летняя жительница Ветковского района обманывала доверчивых пенсионеров и забирала у них крупные суммы денег якобы для оказания помощи близким родственникам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. После чего средства делились между участниками преступной группы.

Правоохранителям удалось перехватить аферистку, когда она возвращалась с очередного «задания». Обнаруженную при ней наличность изъяли. Всего жертвами мошенников стали четыре пожилые женщины из Гомеля и агрогородка Терешковичи.

«Увидела объявление о выгодной работе». Курьер телефонных мошенников забрала у пенсионерок около 30 тысяч рублей-1

Александр Подобед, заместитель начальника управления уголовного розыска криминальной милиции УВД Гомельского облисполкома:
Всего за пару дней работы по четырем адресам потерпевшие передали злоумышленнице более 29 тысяч белорусских рублей. Около 17 тысяч у курьерши изъято. Остальное она успела отправить нанимателю.

«Увидела объявление о выгодной работе». Курьер телефонных мошенников забрала у пенсионерок около 30 тысяч рублей-4

За что задержаны?
– За совершение мошенничества.
– Сколько мошенничеств вы совершили?
– Четыре. Я приехала в Гомель, увидела объявление о выгодной работе, согласилась на работу. 10 % от всей суммы полагались мне.

Александр Подобед:
Устанавливаются другие соучастники преступных деяний. Ранее данная гражданка была судима за кражу.

«Увидела объявление о выгодной работе». Курьер телефонных мошенников забрала у пенсионерок около 30 тысяч рублей-7

В отношении обвиняемой возбуждено уголовное дело. Наравне с другими участниками преступной схемы она ответит за совершенные преступления по закону. Ей может грозить до 7 лет лишения свободы.

# Мошенничество # происшествия # Александр Подобед # Новости Гомеля и Гомельской области # Фотофакт

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