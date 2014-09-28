В Минске горел лифт 8-этажного дома, эвакуировали трёх человек

Новости Беларуси. Вечером 27 сентября произошел пожар в одном из подъездов 8-этажного дома по улице Горецкого в Минске.

На 1 этаже горела лифтовая кабина.

Дым стремительно поднимался по шахте на верхние этажи, поэтому для спасения людей, проживающих на 7 и 8, понадобились специальные маски.

Спасатели вывели на улицу 7-летнего мальчика и двух взрослых. Никто не пострадал.

Людям, проживающим на этажах с 1 по 6, рекомендовали не выходить из квартир до полного проветривания помещений. Это же объясняли взволнованным жильцам диспетчеры службы 101.

Пожар был оперативно ликвидирован. Причины произошедшего устанавливаются. Одна из возможных версий - поджог.