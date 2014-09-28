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В Минске горел лифт 8-этажного дома, эвакуировали трёх человек

28 сентября 2014 14:11
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Новости Беларуси. Вечером 27 сентября произошел пожар в одном из подъездов 8-этажного дома по улице Горецкого в Минске.

На 1 этаже горела лифтовая кабина.

Дым стремительно поднимался по шахте на верхние этажи, поэтому для спасения людей, проживающих на 7 и 8, понадобились специальные маски.

Спасатели вывели на улицу 7-летнего мальчика и двух взрослых. Никто не пострадал.

Людям, проживающим на этажах с 1 по 6, рекомендовали не выходить из квартир до полного проветривания помещений. Это же объясняли взволнованным жильцам диспетчеры службы 101.

Пожар был оперативно ликвидирован. Причины произошедшего устанавливаются. Одна из возможных версий - поджог.

А на днях в одной из шахт «Беларуськалия» на глубине 440 метров произошла задымление, из-за которого экстренно подняться на поверхность пришлось 500 горнякам. Смотрите видео.

# происшествия # Пожар в доме

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