В Минске горел лифт 8-этажного дома, эвакуировали трёх человек

Новости Беларуси. Вечером 27 сентября произошел пожар в одном из подъездов 8-этажного дома по улице Горецкого в Минске.
На 1 этаже горела лифтовая кабина.
Дым стремительно поднимался по шахте на верхние этажи, поэтому для спасения людей, проживающих на 7 и 8, понадобились специальные маски.
Спасатели вывели на улицу 7-летнего мальчика и двух взрослых. Никто не пострадал.
Людям, проживающим на этажах с 1 по 6, рекомендовали не выходить из квартир до полного проветривания помещений. Это же объясняли взволнованным жильцам диспетчеры службы 101.
Пожар был оперативно ликвидирован. Причины произошедшего устанавливаются. Одна из возможных версий - поджог.
А на днях в одной из шахт «Беларуськалия» на глубине 440 метров произошла задымление, из-за которого экстренно подняться на поверхность пришлось 500 горнякам. Смотрите видео.