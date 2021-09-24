На Плеханова нетрезвый водитель перевернулся на каршеринговом авто

Новости Беларуси. На улице Плеханова произошла авария, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

30-летний мужчина на каршеринговом авто, не справившись с управлением, протаранил разделительное ограждение, после чего машина перевернулась. Пострадал пассажир. По результатам проверки в крови водителя обнаружили 1,5 промилле алкоголя.