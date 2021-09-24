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На Плеханова нетрезвый водитель перевернулся на каршеринговом авто

24 сентября 2021 13:55
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Новости Беларуси. На улице Плеханова произошла авария, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

На Плеханова нетрезвый водитель перевернулся на каршеринговом авто-1

30-летний мужчина на каршеринговом авто, не справившись с управлением, протаранил разделительное ограждение, после чего машина перевернулась. Пострадал пассажир. По результатам проверки в крови водителя обнаружили 1,5 промилле алкоголя.

Женщина на каршеринге выехала через встречную и сбила двух пешеходов в Минске. Подробнее здесь.

# Авария в Минске # происшествия # Фотофакт

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