В Копыльском районе Lada выехала на встречную и столкнулась с двумя машинами. Пострадала 4-летняя девочка

Новости Беларуси. Авария в Копыльском районе. На 55-м километре автодороги Узда – Копыль – Гулевичи водитель Lada выехал на встречную и столкнулся c Volkswagen, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Новости Беларуси. Авария в Копыльском районе. На 55-м километре автодороги Узда – Копыль – Гулевичи водитель Lada выехал на встречную и столкнулся c Volkswagen, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
От удара Lada вернулась в свою полосу движения, где произошла авария уже с Ford. В результате ДТП пострадала 4-летняя девочка, которая находилась в Volkswagen. У ребенка закрытая черепно-мозговая травма легкой степени и сотрясение головного мозга.
Девочку доставили в больницу. От более серьезных травм ее спасло автокресло. По факту ДТП проводится проверка.