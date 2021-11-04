В Минске Ford на Романовской Слободе сбил мужчину

Новости Беларуси. Пешеход перебегал дорогу в неположенном месте и попал под колеса авто. ДТП случилось неподалеку от подземного перехода в районе станции метро «Фрунзенская» и «Юбилейная площадь», сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.