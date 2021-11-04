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В Минске Ford на Романовской Слободе сбил мужчину

04 ноября 2021 14:13
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Новости Беларуси. Пешеход перебегал дорогу в неположенном месте и попал под колеса авто. ДТП случилось неподалеку от подземного перехода в районе станции метро «Фрунзенская» и «Юбилейная площадь», сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.  

В Минске Ford на Романовской Слободе сбил мужчину-1

Автомобиль Ford двигался по улице Романовская Слобода в направлении Немиги и сбил молодого человека, который пересекал проезжую часть. Пострадавший доставлен в больницу. Проводится проверка.  

# Авария в Минске # происшествия # Фотофакт

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