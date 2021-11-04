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В Борисове при пожаре в жилом доме погибла женщина

04 ноября 2021 13:54
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Новости Беларуси. В двухквартирном доме на Красноармейской в Борисове горела квартира. До приезда спасателей хозяин успел покинуть помещение, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.  

В Борисове при пожаре в жилом доме погибла женщина-1

Не пострадала и соседка. А вот сожительницу погорельца спасти не удалось: ее обнаружили без сознания. Огнем повреждены крыша дома, чердак, имущество и стены. Причина пожара устанавливается. По факту гибели женщины проводится проверка.  

# Пожар в Минской области # происшествия # Фотофакт

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