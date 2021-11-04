В Борисове при пожаре в жилом доме погибла женщина

Новости Беларуси. В двухквартирном доме на Красноармейской в Борисове горела квартира. До приезда спасателей хозяин успел покинуть помещение, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Не пострадала и соседка. А вот сожительницу погорельца спасти не удалось: ее обнаружили без сознания. Огнем повреждены крыша дома, чердак, имущество и стены. Причина пожара устанавливается. По факту гибели женщины проводится проверка.