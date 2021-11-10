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В Минске две школьницы распространяли психотропы. Обе употребляли наркотики

10 ноября 2021 14:07
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Новости Беларуси. В Минске две школьницы распространяли психотропы. Столичный наркоконтроль задержал 17-летнюю минчанку, когда она собиралась делать закладки, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В Минске две школьницы распространяли психотропы. Обе употребляли наркотики-1

При себе старшеклассница имела семь свертков с особо опасным веществом, а дома еще 15 кульков с товаром, фасовочные пакеты, изоленту и приспособления для употребления наркотиков. Общий вес изъятого составил 22 грамма.

В Минске две школьницы распространяли психотропы. Обе употребляли наркотики-4

Еще один сверток с психотропом оперативники нашли у 15-летней жительницы столицы. Также у нее были электронные весы и мобильный телефон с координатами закладок. Задержанные знакомы между собой и успели поработать на один виртуальный наркомаркет около двух недель. Обе употребляли наркотики. В отношении несовершеннолетних возбуждены уголовные дела.

# Наркотики # происшествия # Фотофакт

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