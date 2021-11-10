В Минске две школьницы распространяли психотропы. Обе употребляли наркотики

Новости Беларуси. В Минске две школьницы распространяли психотропы. Столичный наркоконтроль задержал 17-летнюю минчанку, когда она собиралась делать закладки, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

При себе старшеклассница имела семь свертков с особо опасным веществом, а дома еще 15 кульков с товаром, фасовочные пакеты, изоленту и приспособления для употребления наркотиков. Общий вес изъятого составил 22 грамма.

Еще один сверток с психотропом оперативники нашли у 15-летней жительницы столицы. Также у нее были электронные весы и мобильный телефон с координатами закладок. Задержанные знакомы между собой и успели поработать на один виртуальный наркомаркет около двух недель. Обе употребляли наркотики. В отношении несовершеннолетних возбуждены уголовные дела.