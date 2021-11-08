В Дзержинском районе был сбит мужчина, который пытался откатить на обочину неисправный Fiat

В Дзержинском районе один человек в результате аварии получил серьезные травмы и госпитализирован. Происшествие случилось на 26-м километре автодороги Р1 Минск – Дзержинск. 30-летний водитель легковушки, двигаясь в направлении райцентра, совершил столкновение с автомобилем Fiat. Его владелец пытался убрать с проезжей части свой неисправный автомобиль на обочину.

Ирина Сапунова, старший инспектор отделения по агитации и пропаганде УГАИ УВД Миноблисполкома:

В результате ДТП 35-летний водитель автомобиля Fiat Tempra с полученными травмами госпитализирован. Госавтоинспекция напоминает: находиться на оживленной трассе без яркой одежды очень опасно. В такой ситуации самое правильное решение – надеть светоотражающий жилет. В случае вынужденной остановки или поломки авто необходимо припарковать или убрать свое транспортное средство как можно дальше от проезжей части, при этом обязательно включить аварийную сигнализацию, а при выходе из авто надеть светоотражающий жилет, который убережет вас от опасности на дороге.