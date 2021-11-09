В Минске Nissan на пешеходном переходе сбил женщину. Она в больнице

Новости Беларуси. ДТП в Заводском районе Минска. Под колеса авто попал пешеход, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

67-летний водитель за рулем Nissan двигался по Ротмистрова в направлении улицы Бачило. Проезжая по нерегулируемому пешеходному переходу, он сбил 65-летнюю женщину. Пешеход в этот момент пересекала дорогу. Пострадавшая доставлена в больницу. По факту ДТП проводится проверка.