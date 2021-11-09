Прямой эфир

В Минске Nissan на пешеходном переходе сбил женщину. Она в больнице

09 ноября 2021 15:40
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. ДТП в Заводском районе Минска. Под колеса авто попал пешеход, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.  

В Минске Nissan на пешеходном переходе сбил женщину. Она в больнице-1

67-летний водитель за рулем Nissan двигался по Ротмистрова в направлении улицы Бачило. Проезжая по нерегулируемому пешеходному переходу, он сбил 65-летнюю женщину. Пешеход в этот момент пересекала дорогу. Пострадавшая доставлена в больницу. По факту ДТП проводится проверка.  

# Авария в Минске # происшествия # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В Дзержинском районе был сбит мужчина, который пытался откатить на обочину неисправный Fiat
08 ноября 2021 14:00

В Дзержинском районе был сбит мужчина, который пытался откатить на обочину неисправный Fiat

Авария на 32-м километре МКАД. Водитель сбил пешехода
08 ноября 2021 13:49

Авария на 32-м километре МКАД. Водитель сбил пешехода

Артём Сикорский о трагедии под Иркутском: «В настоящее время у нас нет информации, что тела идентифицированы»
05 ноября 2021 15:45

Артём Сикорский о трагедии под Иркутском: «В настоящее время у нас нет информации, что тела идентифицированы»