В Минске до смерти избили 25-летнего парня. Разыскиваются супруги, которые привезли его в больницу

Новости Беларуси. За причинение тяжких телесных повреждений, повлекших смерть человека, разыскивается семейная пара.

По информации ГУВД Мингорисполкома, разыскивается 33-летний мужчина, который в ночь с 29 на 30 сентября нынешнего года в компании трех человек нанес 25-летнему парню множественные удары в область головы и туловища. Происшествие случилось в одном из магазинов по пер. Вузовскому в Минске в ходе совместного распития алкогольных напитков.

После этого мужчина и его супруга доставили пострадавшего в больницу, а затем скрылись на зеленом автомобиле Mersedes-Benz (г.н. 3444 ВТ-2).

Пострадавший парень скончался в больнице от полученных травм.

Сообщить о местонахождении мужчины и женщины, которые изображены на фото, можно по телефонам 8 (033) 671-77-98, 8 (029) 394-12-44, 8(017) 222-04-42 (ОДС) или 102.

Конфиденциальность и вознаграждение гарантируются.