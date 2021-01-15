В Минске девочка каталась на тюбинге и ударилась головой о дерево

Новости Беларуси. Следователи устанавливают обстоятельства травмирования ребенка при катании на тюбинге, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

7-летняя девочка при спуске с горы около одного из домов на улице Харьковской ударилась головой о дерево. В результате она получила черепно-мозговую травму и сейчас находится в больнице.

Екатерина Гарлинская, официальный представитель Следственного комитета по Минску:

Следственный комитет обращает внимание родителей: не используйте для катания склоны и спуски, на которых присутствуют посторонние объекты, которые в последующем могут стать источником травматизма. Используйте защитные средства, обращайте внимание на возрастные ограничения, указанные в инструкции к спортивному инвентарю. Не отпускайте маленьких детей кататься одних. Берегите себя и своих близких.