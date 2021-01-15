Прямой эфир

Пожарный извещатель спас семейную пару в Любанском районе

15 января 2021 14:13
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Избежать трагедии в Любанском районе помог пожарный извещатель, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Пожарный извещатель спас семейную пару в Любанском районе-1

Ночью спасателям поступило сообщение, что в деревне Яминск Любанского района горит одноэтажный деревянный дом. В момент возникновения пожара хозяин и его жена спали. Семейная пара проснулась только тогда, когда сработал автономный пожарный извещатель. Не справившись с огнем самостоятельно, они покинули дома.

Пожарный извещатель спас семейную пару в Любанском районе-4

Пострадавших нет. Пожар ликвидировали спасатели. Предварительная версия возгорания – нарушение правил эксплуатации печи.

# Пожар в Минской области # происшествия # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«В целлофановом пакете пять пачек 100-долларовых купюр». Задержаны подозреваемые в финансировании протестов
15 января 2021 14:11

«В целлофановом пакете пять пачек 100-долларовых купюр». Задержаны подозреваемые в финансировании протестов

В Минском районе фура въехала в дорожное ограждение. Водитель в больнице
15 января 2021 14:07

В Минском районе фура въехала в дорожное ограждение. Водитель в больнице

Угнали 20 автомобилей на миллион евро. В Германии задержали автоворов из Беларуси
15 января 2021 10:45

Угнали 20 автомобилей на миллион евро. В Германии задержали автоворов из Беларуси