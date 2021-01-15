Пожарный извещатель спас семейную пару в Любанском районе

Новости Беларуси. Избежать трагедии в Любанском районе помог пожарный извещатель, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Новости Беларуси. Избежать трагедии в Любанском районе помог пожарный извещатель, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Ночью спасателям поступило сообщение, что в деревне Яминск Любанского района горит одноэтажный деревянный дом. В момент возникновения пожара хозяин и его жена спали. Семейная пара проснулась только тогда, когда сработал автономный пожарный извещатель. Не справившись с огнем самостоятельно, они покинули дома.
Пострадавших нет. Пожар ликвидировали спасатели. Предварительная версия возгорания – нарушение правил эксплуатации печи.