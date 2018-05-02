В Новогрудке парень повредил автомобили на тысячу долларов. Причиной стало плохое настроение

Новости Беларуси. В Новогрудке в ночь на 29 апреля злоумышленник повредил 18 машин.
Как сообщает УВД Гродненского облисполкома, правонарушитель сломал боковые зеркала автомобилей. Личность подозреваемого установлена. Им оказался 21-летний парень.
Ночью молодой человек в мрачном настроении шёл домой. На пути попались транспортные средства, по которым гражданин нанёс удары ногами и руками.
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