В Борисовском районе спасатели удаляют разлившуюся в жилом доме ртуть

Новости Беларуси. Вечером 13 июня в деревне Лошница Борисовского района спасателям стало известно об обнаружении на балконе жилого дома ёмкости, содержимое которой было похоже на ртуть.

К моменту прибытия подразделений МЧС разлилось примерно 20 граммов ртути. При помощи специального прибора спасатели выяснили, что концентрация паров ядовитого вещества на балконе и в смежной комнате превышает норму в 100 раз, на кухне – в 45 раз.

Сотрудники МЧС удалили переходный металл, обработали помещение содовым раствором и оставили проветриваться. Спасатели собрали 15 граммов ртути и ртутьсодержащих отходов. Отмечается, что работы по удалению вещества ещё не завершены. Некоторое время женщина, её дочь и сожитель будут жить у родственников.