В Борисовском районе спасатели удаляют разлившуюся в жилом доме ртуть
Новости Беларуси. Вечером 13 июня в деревне Лошница Борисовского района спасателям стало известно об обнаружении на балконе жилого дома ёмкости, содержимое которой было похоже на ртуть.
По сведениям Минского ОУМЧС, внутри полулитровой ёмкости находилось 100 граммов вещества. Владелица квартиры рассказала, что ёмкость принёс сожитель.
К моменту прибытия подразделений МЧС разлилось примерно 20 граммов ртути. При помощи специального прибора спасатели выяснили, что концентрация паров ядовитого вещества на балконе и в смежной комнате превышает норму в 100 раз, на кухне – в 45 раз.
Сотрудники МЧС удалили переходный металл, обработали помещение содовым раствором и оставили проветриваться. Спасатели собрали 15 граммов ртути и ртутьсодержащих отходов. Отмечается, что работы по удалению вещества ещё не завершены. Некоторое время женщина, её дочь и сожитель будут жить у родственников.
Никто не пострадал, эвакуация других жильцов не потребовалась.
Весной 2018 года на заводе в Могилёве разлилась ртуть.
Спасатели оградили место обнаружения металла – подробнее здесь.