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Две аварии произошли на трассе в Столбцовском районе

29 июля 2019 19:46
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Новости Беларуси. ДТП в Столбцовском районе. 28 июля около 16 часов на трассе М1 произошли две аварии, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Две аварии произошли на трассе в Столбцовском районе-1

Почти одновременно автомобили столкнулись на 296-м и 297-м километрах. Из-за малого расстояния между местами происшествия на дороге образовался затор.

Две аварии произошли на трассе в Столбцовском районе-4

Пострадавших в результате аварий нет. Две машины получили механические повреждения.

# Авария в Минской области # происшествия # Фотофакт

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