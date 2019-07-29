Две аварии произошли на трассе в Столбцовском районе

Новости Беларуси. ДТП в Столбцовском районе. 28 июля около 16 часов на трассе М1 произошли две аварии, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Почти одновременно автомобили столкнулись на 296-м и 297-м километрах. Из-за малого расстояния между местами происшествия на дороге образовался затор.