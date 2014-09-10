В Минске 39-летний мужчина стрелял по машинам из пневматики, а ощущения записывал в дневник преступлений

Новости Беларуси. Пневматическое оружие 39-летний минчанин приобрел через Интернет. А ощущения после совершения противоправных действий записывал в дневник. В нем мужчина делился и планами будущих преступлений.

Неизвестно, насколько далеко это могло зайти, если бы один из очевидцев не обратился в милицию.

Звонивший в дежурную часть сообщил, что мужчина средних лет стреляет из пневматического пистолета по двум припаркованным автомобилям у магазина по улице Калиновского.

Светлана Билинская, пресс-офицер Первомайского РУВД:

Очевидец происшествия также показал прибывшим сотрудникам милиции подъезд жилого дома, куда направился подозреваемый. По указанному адресу было обнаружено предположительное жилье подозреваемого, но сам он успел скрыться. На следующий день инцидент повторился уже на улице Кнорина, где разыскиваемый мужчина стрелял из пневматического пистолета по рейсовому троллейбусу, после чего также скрылся. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками отдела уголовного розыска Первомайского РУВД Минска стрелявший был задержан. Им оказался 39-летний неработающий мужчина.



Но это еще не все. На съемной квартире задержанного обнаружена целая лаборатория, в которой выращивалась марихуана. Действия мужчины квалифицированы как преступления, предусмотренные ч.1 ст.328 Уголовного кодекса РБ («Незаконный оборот наркотиков»), а также по ч.1 и ч.2 ст. 339 («Хулиганство»).

Напомним, за незаконный оборот наркотиков предусмотрена ответственность до 5 лет, за злостное хулиганство – до 6 лет.

Недавно правоохранители приостановили деятельность еще одной накролаборатории. Житель Минского района оборудовал лабораторию прямо на дому. В квартире и подвале дома было обнаружено 18 кустов конопли весом более 2 кг и полкило высушенной марихуаны. По оценкам экспертов, этого количества достаточно, чтобы изготовить более 3 тысяч доз наркотиков. Подробности вы узнаете из видео.