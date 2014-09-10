В лицее Могилева 7 девушек отравились неизвестным газом

Новости Могилёва. Инцидент в лицее Могилева. Там были госпитализированы 7 подростков с острым ингаляционным отравлением.

Все они - девушки в возрасте от 15 до 18 лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Возможно, причиной отравления стало неизвестное вещество, распыленное из газового баллончика.

Сейчас по факту данного происшествия проводится проверка.

Обновлено в 19.30 10.09.2014

Стало известно, в здании учебного заведения их однокурсник распылил из аэрозольного баллончика газ. Медики констатировали у всех отравление средней тяжести.

Андрей Панов, заведующий реанимационным отделением Могилевской областной детской больницы:

У всех девочек была клиническая картина ингаляционного отравления: першение в горле, затрудненное дыхание, головная боль, головокружение. Все девочки получали у нас необходимую интенсивную терапию, в удовлетворительном состоянии утром переведены в пульмонологическое отделение. Девочкам на данный момент ничего не угрожает.

Что стало причиной такого поступка — пока непонятно. Сейчас по этому факту проводится проверка. По одной из версий, между первокурсниками возник конфликт, из-за чего юноша и взялся за газовый баллончик.