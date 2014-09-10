В Германии взорвался завод по переработке химических отходов

Новости Германии. Происшествие случилось этой ночью недалеко от немецкого города Бремен, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В здании начался пожар, а затем оно рухнуло. Языки пламени поднимались на высоту в 50 метров, а от жары в соседних зданиях расплавились стёкла. Повреждены около 40 домов.

Пожар тушили более 300 пожарных. Им удалось локализовать огонь.

Один человек считается пропавшим без вести, второй пострадавший на вертолёте доставлен в больницу.

Сотни людей уже покинули свои дома.

Сообщается, что на заводе всё ещё продолжаются взрывы.

О причинах случившегося пока неизвестно. Власти собираются начать расследование, как только вблизи здания опустится температура.