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В Минске 11-летний мальчик упал с тюбинга. Ребёнок в больнице

26 января 2022 14:39
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Новости Беларуси. В Минске ребенок получил многочисленные травмы при катании на тюбинге, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Происшествие случилось на горке на улице Маршала Лосика. 11-летний мальчик пришел туда с родителями.  

В Минске 11-летний мальчик упал с тюбинга. Ребёнок в больнице-1

При спуске на тюбинге ребенок не удержался, упал и не смог подняться. В результате удара он получил многочисленные травмы, в том числе закрытый перелом. Сейчас мальчик находится в больнице. Горка не была предназначена для катания. Следственный комитет проводит проверку, назначена судебно-медицинская экспертиза, опрашиваются очевидцы.  

С начала 2022 года это уже второй случай травмирования ребенка подобным образом в Московском районе. Ранее тяжелую травму головы получил 3-летний мальчик при спуске с горки на тюбинге вместе со страшим братом.  

# Дети # происшествия # Фотофакт

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