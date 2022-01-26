В Минске 11-летний мальчик упал с тюбинга. Ребёнок в больнице

Новости Беларуси. В Минске ребенок получил многочисленные травмы при катании на тюбинге, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Происшествие случилось на горке на улице Маршала Лосика. 11-летний мальчик пришел туда с родителями.

При спуске на тюбинге ребенок не удержался, упал и не смог подняться. В результате удара он получил многочисленные травмы, в том числе закрытый перелом. Сейчас мальчик находится в больнице. Горка не была предназначена для катания. Следственный комитет проводит проверку, назначена судебно-медицинская экспертиза, опрашиваются очевидцы.

С начала 2022 года это уже второй случай травмирования ребенка подобным образом в Московском районе. Ранее тяжелую травму головы получил 3-летний мальчик при спуске с горки на тюбинге вместе со страшим братом.