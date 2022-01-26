В Горках 10-летний школьник упал в реку. Его спасли милиционер и местный житель

Новости Беларуси. В Горках 10-летний школьник упал в реку, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Его успели спасти.
Новости Беларуси. В Горках 10-летний школьник упал в реку, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Его успели спасти.
Крики о помощи услышал находившийся неподалеку милиционер. Прибежав на детский голос, участковый увидел, как мальчику из воды помогает выбраться местный житель. Вдвоем они оперативно вытащили ребенка. Затем вызвали скорую помощь.
Мальчика отвезли в местную больницу. Сейчас он находится в медучреждении. Его жизни ничего не угрожает.
Отметим, что с начала ледостава в водоемах уже утонуло два ребенка, пятерых удалось спасти.