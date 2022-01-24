В Минске задержали наркодилера. Им оказалась девушка 24 лет

Новости Беларуси. Столичные оперативники задержали 24-летнюю жительницу Минска с крупной партией психотропа, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. У девушки-наркодилера при себе было около 150 граммов мефедрона. Он предназначался для дальнейшей продажи через тайники-закладки.