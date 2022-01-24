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В Минске задержали наркодилера. Им оказалась девушка 24 лет

24 января 2022 15:05
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Новости Беларуси. Столичные оперативники задержали 24-летнюю жительницу Минска с крупной партией психотропа, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. У девушки-наркодилера при себе было около 150 граммов мефедрона. Он предназначался для дальнейшей продажи через тайники-закладки.  

В Минске задержали наркодилера. Им оказалась девушка 24 лет-1

В секретном чате девушка получила точку геолокации, где находилась крупная партия наркотика. Спустя несколько часов она забрала сверток, в котором находилось 25 расфасованных доз психотропа.  

В Минске задержали наркодилера. Им оказалась девушка 24 лет-4

В онлайн-магазине по продаже запрещенных веществ минчанка работала два месяца. В отношении нее возбуждено уголовное дело.  

# Наркотики # происшествия # Фотофакт

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