В Минске задержали наркодилера. Им оказалась девушка 24 лет
Новости Беларуси. Столичные оперативники задержали 24-летнюю жительницу Минска с крупной партией психотропа, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. У девушки-наркодилера при себе было около 150 граммов мефедрона. Он предназначался для дальнейшей продажи через тайники-закладки.
В секретном чате девушка получила точку геолокации, где находилась крупная партия наркотика. Спустя несколько часов она забрала сверток, в котором находилось 25 расфасованных доз психотропа.
В онлайн-магазине по продаже запрещенных веществ минчанка работала два месяца. В отношении нее возбуждено уголовное дело.