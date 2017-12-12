Правоохранители задержали водителя, который в результате аварии, оставил пассажирку с травмами одну в машине

Новости Беларуси. Правоохранители задержали водителя, который оставил место ДТП. Авария произошла вечером в Слуцком районе: 34-летний водитель выбрал неправильную скорость и в условиях мокрого снега не справился с управлением, съехал в кювет и перевернулся, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Мужчина оставил место происшествия, в то время как его пассажирка с травмами находилась в поврежденном автомобиле. Установлено, что женщина не была прикована ремнями безопасности, а на машине не было зимних шин.