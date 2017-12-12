Витебские таможенники задержали фуру с контрабандными овощами

Новости Беларуси. В Витебской области задержана нелегальная продукция, которую везли в Россию. Фуру с контрабандными овощами остановили в Лиозненском районе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За пределы страны пытались вывезти 17 тонн, по документам овощи должны были разгрузить еще в Витебске, но грузовик проехал областной центр и направлялся в Российскую Федерацию.

Наталья Ильясова, главный инспектор отдела идеологической работы Витебской таможни:

Более 17 тонн незаконно перемещаемых свежих овощей общей стоимостью более 77 тысяч белорусских рублей изъято. За 2017 год витебской таможней заведено более 2 тысяч дел об административных правонарушениях, а также более 12 уголовных дел. Стоимость конфискованных судом товаров и транспортных средств составила более 8 миллионов белорусских рублей.