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Витебские таможенники задержали фуру с контрабандными овощами

12 декабря 2017 12:48
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Новости Беларуси. В Витебской области задержана нелегальная продукция, которую везли в Россию. Фуру с контрабандными овощами остановили в Лиозненском районе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Витебские таможенники задержали фуру с контрабандными овощами-1

За пределы страны пытались вывезти 17 тонн, по документам овощи должны были разгрузить еще в Витебске, но грузовик проехал областной центр и направлялся в Российскую Федерацию.

Витебские таможенники задержали фуру с контрабандными овощами-4

Наталья Ильясова, главный инспектор отдела идеологической работы Витебской таможни:
Более 17 тонн незаконно перемещаемых свежих овощей общей стоимостью более 77 тысяч белорусских рублей изъято. За 2017 год витебской таможней заведено более 2 тысяч дел об административных правонарушениях, а также более 12 уголовных дел. Стоимость конфискованных судом товаров и транспортных средств составила более 8 миллионов белорусских рублей.

Витебские таможенники задержали фуру с контрабандными овощами-7

Ранее, но уже в Россонском районе, витебские таможенники задержали два автопоезда, которые также направлялись в сторону России. Тогда машины везли овощи без документов на 40 тысяч рублей.

# происшествия # Контрабанда # Фотофакт # Наталья Ильясова

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