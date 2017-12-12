Трактор упал с обрыва в реку в Мостовском районе: погибли двое мужчин

Новости Беларуси. В Мостовском районе в реке Щара был обнаружен трактор с прицепом.

По информации УСК по Гродненской области, хозяин трактора его передал 57-летнему мужчине, который имеет удостоверение транспорта.

Свидетели видели, как мужчина за рулем трактора выезжал из деревни.