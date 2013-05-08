В Мексике автоцистерна с газом протаранила машины, здания и взорвалась. Погибли 23 человека, более 30 ранены

Новости Мексики. 23 человека, в том числе дети, по последним данным, погибли при взрыве автоцистерны с газом в пригороде мексиканской столицы. Трагедия унесла жизни тех, кто жил недалеко от дороги. Ранены более 30 жителей. Среди пострадавших и сам водитель автомобиля.

По версии следствия, именно он виновен в трагедии. По предварительной информации, шофер нарушил скоростной режим. В результате на повороте одна из цистерн оторвалась и врезалась в здания и припаркованные машины. Раздался сильный взрыв, который буквально стер с лица земли дома, построенные у дороги. Пожар удалось потушить лишь спустя несколько часов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Спасатели считают, что жертв может быть больше. Под развалинами строений еще остаются люди.