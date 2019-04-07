На пожаре в Сенненском районе спасены двое взрослых и трое детей

Новости Беларуси. 6 апреля около шести вечера произошёл пожар в деревне Ског Сенненского района.
По сведениям Витебского ОУМЧС, горевший дом принадлежит 32-летней женщине. В результате пожара повреждены кровля, потолочное перекрытие, стены, имущество.
Прибывшие на вызов подразделения МЧС спасли двух взрослых и трёх детей.
Причина загорания выясняется. Рассматривается версия неосторожности хозяина при курении.
На неделе в Хойниках произошёл пожар в многоквартирной двухэтажке.
Находившегося в горевшей квартире мужчину вынесли на улицу через окно – подробнее здесь.