На пожаре в Сенненском районе спасены двое взрослых и трое детей

Новости Беларуси. 6 апреля около шести вечера произошёл пожар в деревне Ског Сенненского района.

По сведениям Витебского ОУМЧС, горевший дом принадлежит 32-летней женщине. В результате пожара повреждены кровля, потолочное перекрытие, стены, имущество.

Прибывшие на вызов подразделения МЧС спасли двух взрослых и трёх детей.

Причина загорания выясняется. Рассматривается версия неосторожности хозяина при курении.

На неделе в Хойниках произошёл пожар в многоквартирной двухэтажке.