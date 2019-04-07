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На пожаре в Сенненском районе спасены двое взрослых и трое детей

07 апреля 2019 07:42
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Новости Беларуси. 6 апреля около шести вечера произошёл пожар в деревне Ског Сенненского района.  

По сведениям Витебского ОУМЧС, горевший дом принадлежит 32-летней женщине. В результате пожара повреждены кровля, потолочное перекрытие, стены, имущество.  

Прибывшие на вызов подразделения МЧС спасли двух взрослых и трёх детей.  

Причина загорания выясняется. Рассматривается версия неосторожности хозяина при курении.  

На неделе в Хойниках произошёл пожар в многоквартирной двухэтажке.  

Находившегося в горевшей квартире мужчину вынесли на улицу через окно – подробнее здесь.  

# Пожар # происшествия

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